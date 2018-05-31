Сміття з хати? Данилюк знайшов виправдання провалу реформи ДФС

Міністр фінансів України Олександр Данилюк написав листа послам країнG7, в якомувиклав свою версію скандалу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Скан-копію листа опублікувала "Економічна правда".

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Так, він повідомляє західним партнерам подробиці внутрішньої роботи Міністерства фінансів України, зокрема про "проблеми" з кадровими призначеннями. А також наводить причину конфлікту з прем'єр-міністром.

Данилюк пояснює лист до послів прагненням "уникнути непорозумінь і маніпуляцій".

Лист міністра фінансів України Данилюка "Економічна правда"

З тексту випливає, що протягом двох років Данилюк лобіював кандидатуру Яни Бугримової на посаду свого заступника з питань податкової політики, проте прем'єр-міністр відмовився виносити її на затвердження урядом.

"Я не допускаю, коли кандидатури заступників повинні затверджуватися президентом і прем'єр-міністром", - написав Данилюк.

Відповідальність за провал реформи Державної фіскальної служби України министр фінансів покладає на Володимира Гройсмана, який з його слів "скасував концепцію реформування ДФС".

"Проектом інституційної реформи ДФС з боку міністерства фінансів керувала Яна Бугримова. Нам довелося практично зупинити проект, після того, як прем'єр-міністр скасував концепцію реформи", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України в січні 2018 року прийняв рішення касувати концепцію реформування Державної фіскальної служби, запропоновану Мінфіном. Прем'єр-міністр Гройсман пояснив таке рішення уряду "безглуздістю" документа, розробленого відомством Данилюка.

"Ми скасували низку рішень, які були сформульовані як концепція реформи ДФС. Але вони не привели б до жодних потрібним змінам, тому що вимагали би багатьох, багатьох змін в законодавстві. Ця концепція була безглуздою абсолютно", - заявив тоді Володимир Гройсман.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка, яка може закінчитися відставкою першого.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларованої квартири в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.