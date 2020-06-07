Головна Новини
7 червня • оновлено в 08:17
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Данилюк пояснив свій раптовий вихід з команди Зеленського: сам прийшов, сам пішов

1.4т
Читати матеріал російською

Причиною відходу екссекретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка з команди президента Володимира Зеленського була незгода з новими підходами до державного управління.

Про це Данилюк розповів в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV. "Я сам прийшов і сам пішов", – підкреслив він.

За словами Данилюка, Зеленський будував систему, за якої вся державна влада фактично концентрується в його руках. "Я йому говорив, що це не тільки небезпечно для нього, а це дуже небезпечно для країни, тому що це робить країну слабшою", – зазначив екссекретар РНБО.

Він також був не згоден з підходом до формування нової Верховної Ради, де монобільшість розглядалася як "стадо баранів". "Хоча якість парламенту і не адекватна, але все одно це парламентсько-президентська республіка. І тому таке ручне управління Адміністрацією президента я не сприймав", – пояснив Данилюк.

І, нарешті, він бачив великі ризики у формуванні слабкого Кабінету міністрів.

"Саме через цю концентрацію влади я прийняв рішення піти", – резюмував Данилюк.

Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, колаж

Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данилюк заявив, що обіцянки Зеленського домогтися миру на Донбасі і заяви глави його офісу про існування плану "Б" можна трактувати як домовленості з Росією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Гостре Питання
Особи
Олександр Данилюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги