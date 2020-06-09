В Україні назріває конфлікт між Верховною Радою та Офісом президента, який може завершитися достроковими парламентськими виборами.

Про це в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV заявив екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк. На його думку, причина полягає в тому, що керівництво країни сприймає монобольшість як "стадо баранів".

"Конфлікт виникне, і я думаю, що це закінчиться достроковими парламентськими виборами. Хоча б тому, що це не стадо баранів", – заявив Данилюк.

За його словами, президент України Володимир Зеленський "штучно перебільшує свою суб'єктність", заявляє про те, що може врегулювати якесь державне питання, хоча такі повноваження не передбачені для цієї посади.

Володимир Зеленський, Верховна Рада України, колаж

"У чому величезні ризики для президента? Він щоразу збільшує очікування від себе", – зауважив Данилюк.

У цьому контексті він допустив, що в українському політикумі може скластися ситуація, коли президент не зможе розпустити парламент. "Було багато прикладів, коли хочеш розігнати, а не можеш. Ти сказав "А", а "Б" сказати не можеш. З цього починається лавиноподібне падіння суб'єктності. На очах. Вона буде просто завалюватися. І це буде тим самим моментом – коли "нішмагла", – попередив ексчиновник.

Повну версію інтерв'ю Олександра Данилюка читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данилюк заявив, що обіцянки Зеленського досягти миру на Донбасі і заяви глави його офісу про існування плану "Б" можна трактувати як домовленості з Росією.

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