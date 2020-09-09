Данілов: спробуємо домовитися з РФ, якщо ні – вдамося до інших рішень РНБО

Україна задіє інші рішення, якщо не вдасться домовитися з Росією про припинення війни на Донбасі.

З такою заявою виступив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24" 9 вересня.

"Ми маємо спробувати домовитися з РФ, щоб вони пішли з нашого будинку. Якщо це не вдасться, то ми можемо вдатися до наших проектів рішень РНБО", – сказав він, додавши, що Україна робитиме все від неї залежне для вирішення ситуації мирним шляхом .

Данілов пояснив, що в даний момент задіяно перше рішення Ради нацбезпеки.

При цьому він не став розкривати, які ще варіанти розвитку подій були ухвалені відомством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак ще в травні заявив, що якщо Україні не вдасться до кінця 2020 року повернути окупований Донбас, то буде задіяний план "Б".

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