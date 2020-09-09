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Данілов: спробуємо домовитися з РФ, якщо ні – вдамося до інших рішень РНБО

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
8,6 т.
Данилов розповів про альтернативні сценарії повернення Донбасу

Данилов розповів про альтернативні сценарії повернення Донбасу. Фото comments.ua.

Україна задіє інші рішення, якщо не вдасться домовитися з Росією про припинення війни на Донбасі.

З такою заявою виступив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24" 9 вересня.

"Ми маємо спробувати домовитися з РФ, щоб вони пішли з нашого будинку. Якщо це не вдасться, то ми можемо вдатися до наших проектів рішень РНБО", – сказав він, додавши, що Україна робитиме все від неї залежне для вирішення ситуації мирним шляхом .

Данілов пояснив, що в даний момент задіяно перше рішення Ради нацбезпеки.

При цьому він не став розкривати, які ще варіанти розвитку подій були ухвалені відомством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак ще в травні заявив, що якщо Україні не вдасться до кінця 2020 року повернути окупований Донбас, то буде задіяний план "Б".

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УкраїнаВійна на ДонбасіРНБООлекcій Данілов
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