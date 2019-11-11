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11 листопада • оновлено в 13:56
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"Дамо вирішувати долю!" Зеленський пообіцяв українцям референдуми

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром Верховна Рада розробить і ухвалить закон, який регулює проведення референдумів у країні.

Гучними планами глава держави поділився у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Він наголосив, що цей закон "чітко встановить види і механізми референдуму, і нарешті надасть українцям право вирішувати долю того чи іншого дуже важливого для них питання".

"Нашим гаслом було: "Зробимо це разом". І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом із вами", – наголосив президент.

Новини
У Зеленського заговорили про ще один референдум: про що мова

Як повідомляв OBOZREVATEL, відеозвернення Зеленського було присвячено земельній реформі в Україні. У ньому президент заявив, що зараз українці не є повноцінними власниками своєї землі, як це записано у Конституції.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному тижні з 11 по 15 листопада має намір ухвалити низку законопроєктів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Референдум в Крыму будет?)))))
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