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27 вересня • оновлено в 19:56
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"Дайте слово": Зеленський запросив Трампа в Україну й отримав відповідь

6.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера США Дональда Трампа відвідати Київ.

З такою пропозицією він виступив під час переговорів зі своїм американським колегою в Нью-Йорку в середу, 15 вересня.

Зеленський попросив Трампа "дати слово", що він приїде, на що американець відповів "постараюся".

Трамп наголосив, що "Україна має великий потенціал". "Я з України і добре про це знаю", – відповів йому Зеленський.

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Також глава України подякував Трампу за запрошення до Вашингтона, але попросив уточнити дату. "Думаю, найближчим часом вони скажуть. Вони знають перші за нас", – сказав лідер США, маючи на увазі своїх помічників.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

ZN.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Нью Йорк
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Mega Death
Mega Death
Сразу чувствуется что Зе представляет независимую страну))
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