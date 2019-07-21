"Дайте країні шанс": Тимошенко проголосувала і закликала українців іти на вибори

21 липня, у день дострокових виборів до Верховної Ради, Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром віддала свій голос на виборчій дільниці у київському ліцеї "Поділ". І закликала українців неодмінно прийти на вибори. Про це повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина".

Юлія Тимошенко проголосувала на позачергових виборах до Верховної Ради ba.org.ua

"В України не залишилось часу на помилки, на експерименти. Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків. Прийдіть на дільницю, щоб зробити свій вибір, щоб нарешті в країни виник шанс. Цього разу Україна може відродитися, стати на ноги", – сказала лідер "Батьківщини" після голосування.

Тимошенко також наголосила на тому, що після виборів треба негайно починати діяти і її команда готова до роботи заради відродження та становлення нашої держави.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова вона очолити уряд, Тимошенко заявила: "Ви (українці. – Ред.) обираєте наступного прем’єра, голосуючи за майбутнє країни. Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром. Тільки від вашого голосу це залежить. Але наша команда готова братися за роботу. Ми - єдина команда, яка має програму, стратегію підняття України".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Батьківщина" готова стати частиною "коаліції дій". На думку Тимошенко, у цю коаліцію, окрім очолюваної нею партії, мають увійти "Слуга народу" та "Голос".

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