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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Дайте країні шанс": Тимошенко проголосувала і закликала українців іти на вибори

10.1т Читати матеріал російською

21 липня, у день дострокових виборів до Верховної Ради, Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром віддала свій голос на виборчій дільниці у київському ліцеї "Поділ". І закликала українців неодмінно прийти на вибори. Про це повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина".

Юлія Тимошенко проголосувала на позачергових виборах до Верховної Ради

Юлія Тимошенко проголосувала на позачергових виборах до Верховної Ради

ba.org.ua

"В України не залишилось часу на помилки, на експерименти. Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків. Прийдіть на дільницю, щоб зробити свій вибір, щоб нарешті в країни виник шанс. Цього разу Україна може відродитися, стати на ноги", – сказала лідер "Батьківщини" після голосування.

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Тимошенко також наголосила на тому, що після виборів треба негайно починати діяти і її команда готова до роботи заради відродження та становлення нашої держави.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова вона очолити уряд, Тимошенко заявила: "Ви (українці. – Ред.) обираєте наступного прем’єра, голосуючи за майбутнє країни. Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром. Тільки від вашого голосу це залежить. Але наша команда готова братися за роботу. Ми - єдина команда, яка має програму, стратегію підняття України".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Батьківщина" готова стати частиною "коаліції дій". На думку Тимошенко, у цю коаліцію, окрім очолюваної нею партії, мають увійти "Слуга народу" та "Голос".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Юлія Тимошенко
Теги
ВО Батьківщина Выборы 2019 вибори в Україні

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