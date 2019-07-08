"Даємо добу!" Зеленському висунули ультиматум через телеміст з Росією

Від президента України Володимира Зеленського зажадали відреагувати на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу "Россия24" і українським телеканалом Newsone.

З такою вимогою виступили об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького, сказано в блозі на "УП".

"Мета цієї інформаційної диверсії – очевидна. Програма максимум – символічно поставити Україну в принизливе становище каяття і капітуляції перед силою РФ, додати Медведчуку балів перед виборами. Програма мінімум, якщо не вийде – показати, що ініціативи миру між Україною і РФ зривають" фашисти " і, знову-таки, додати балів Медведчуку перед виборами", – написав він.

Білецький зазначив, що українським націоналістам "потрібно поговорити" з президентом Зеленським.

"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, в Києві. Відповідь повинна бути адекватною. Лідера держави, яка знаходиться в стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а президента. Інакше відповідь"зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай. Те.", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!