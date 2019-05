"Чувак порвав епоху!" Зеленського спіймали на плагіаті на iForum

Журналісти з'ясували, що промова президента України Володимира Зеленського на iForum-2019 частково виявилася взятою з книги письменника Метью Барроуза "The Future, Declassified: Megatrends That Will Undo the World Unless We Take" ("Майбутнє: розсекречено. Яким буде світ у 2030 році").

Як повідомляє видання "Букви", глава держави наводив непрямі цитати з книги.

Так, на форумі Зеленський згадав про Йоганна Гутенберга, німецького ювеліра і винахідника, який в середині 15 століття винайшов дкукарський прес.

"Є такий товариш Гуттенберг. Я б його назвав заросшим Стівом Джобсом. Що він зробив? Створив дкукарський прес. Тоді чувак порвав епоху. Красень", – говорив президент.

Журналісти навели цитату з книги Барроуза: "Мені це нагадує про винахід друкарського верстата Гутенберга в середині 15-го століття і про те, які зміни пішли після".

Також в книзі згадувався технологічний прорив Африки, коли з 2002 року на континенті в два рази збільшилася кількість абонентів стільникового зв'язку.

Володимир Зеленський

"Є нормальні світові, всім відомі приклади. Ось приклад мені подобається Африки. Успішно перескочила дротовий телефонний зв'язок відразу перейшла до мобільного. Так, вони пройшли цей етап. Так, у них був такий стан, у них було таке життя, але вони знайшли шлях. Вони минають ці ями. Ями вчорашнього дня. Відсутність вони роблять реальною перевагою, перевагою кожного жителя їх країни", – розповідав на iForum Зеленський.

Також є збіги промови президента щодо його тез про використання мобільного банкінгу.

"Так хлопці, у нас багато проблем. А ось вам приклад: відсутність електромереж може привести ... Уряд реально може крокувати в сторону відновлюваної енергетики. Відсутність банківської інфраструктури (реально те, що у нас відбувається) – можна йти до цифрового банкінгу", – говорив гарант.

"Менш розвинутий напрямок мав місце в деяких технологічно активних областях, таких як мобільний банкінг, почасти тому, що звичайні установи менш поширені (на території), а мобільний банкінг заповнює цю прогалину", – цитата з книги.

Скріншоти з книги

