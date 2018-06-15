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ЧС-2018: Клімкін пообіцяв зіпсувати Росії свято

2.8тЧитати новину російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав "зіпсувати футбольне свято" росіянам.

Як сказав він сказав 15 червня журналістам, Україна зараз намагається планувати акції таким чином, щоб кожен фан, який їде в Росію, побачив портрети українських політв'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченко та інших, передають Українські новини.

"Щоб вони побачили наших в'язнів на території окупованого Криму і зрозуміли, що їдуть не на футбольне свято, хоча бажання підтримати свою команду зрозуміле, а в таку країну, де є політв'язні, яка порушила всі міжнародні правила. Футбольне свято ми їм повинні зіпсувати", - заявив Клімкін.

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Теми
Російсько-український конфліктЧемпіонат світу 2018
Особа
Павло Клімкін
Місце
Росія
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну испортить возле себя воздух - это максимум, что у него получится. Слишком мелкий масштаб.
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