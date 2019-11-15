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15 листопада • оновлено в 14:39
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"Чорти згинуть!" Ляшко жорстко відповів на пресинг з боку влади

1.9т
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Народний депутат України восьмого скликання від РПЛ Олег Ляшко заявив про тиск на нього і його однопартійців з боку влади, зокрема – Офісу генерального прокурора.

За його словами, президент України Володимир Зеленський нібито доручив "своєму ручному" генпрокурору Руслану Рябошапці "пресувати їх з усіх боків". Про це Ляшко розповів у пості на особистій сторінці у Facebook.

"У понеділок мені вручають підозру у Бориспільській прокуратурі. У вівторок – голові виконкому Радикальної партії Олегу Авер'янову вручають підозру щодо сфальсифікованої справи у Святошинській прокуратурі. Щодо сфальсифікованих справ через день ходить на допити наш побратим Сергій Скуратівський", – написав політик.

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Ляшко, Герус, Рябошапка

Ляшко, Герус, Рябошапка

Як зазначив Ляшко, кримінальне переслідування загрожує й іншим його однодумцям. Він переконаний: це пов'язано з тим, що вони не дають главі держави "втілити заповітну мрію – продати Путіну Україну".

"У той час, коли наша команда боролася за порятунок України від російської агресії, Зеленський порівнював мою рідну країну з німецькою повією. Тепер ці блазні-чорти, для яких Україна повія, у владі, а проти нас фальсифікують кримінальні справи", – обурився Ляшко.

Крім цього, він додав, що не боїться протистояти таким діям і погрозам із боку влади.

"Ми ці політичні репресії пройдемо з гідністю. А чорти згинуть, як роса на сонці. Я це зроблю!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Особи
Олег Ляшко Руслан Рябошапка Володимир Зеленський Андрій Герус
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України радикальна партія
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Ляшка на подвал! Так будет!
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