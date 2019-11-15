"Чорти згинуть!" Ляшко жорстко відповів на пресинг з боку влади

Народний депутат України восьмого скликання від РПЛ Олег Ляшко заявив про тиск на нього і його однопартійців з боку влади, зокрема – Офісу генерального прокурора.

За його словами, президент України Володимир Зеленський нібито доручив "своєму ручному" генпрокурору Руслану Рябошапці "пресувати їх з усіх боків". Про це Ляшко розповів у пості на особистій сторінці у Facebook.

"У понеділок мені вручають підозру у Бориспільській прокуратурі. У вівторок – голові виконкому Радикальної партії Олегу Авер'янову вручають підозру щодо сфальсифікованої справи у Святошинській прокуратурі. Щодо сфальсифікованих справ через день ходить на допити наш побратим Сергій Скуратівський", – написав політик.

Ляшко, Герус, Рябошапка

Як зазначив Ляшко, кримінальне переслідування загрожує й іншим його однодумцям. Він переконаний: це пов'язано з тим, що вони не дають главі держави "втілити заповітну мрію – продати Путіну Україну".

"У той час, коли наша команда боролася за порятунок України від російської агресії, Зеленський порівнював мою рідну країну з німецькою повією. Тепер ці блазні-чорти, для яких Україна повія, у владі, а проти нас фальсифікують кримінальні справи", – обурився Ляшко.

Крім цього, він додав, що не боїться протистояти таким діям і погрозам із боку влади.

"Ми ці політичні репресії пройдемо з гідністю. А чорти згинуть, як роса на сонці. Я це зроблю!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент трапився у залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Конфлікт виник через розбіжності у політичних і економічних питаннях. Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Герус виступає за зняття санкцій з Росії з метою відновлення імпорту електроенергії в агресора. Завдяки його зусиллям РФ у ніч з 4 на 5 листопада рекордно наростила експорт "струму" в Україну.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка ініціював реєстрацію кримінального провадження проти лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Пізніше Ляшко повідомив, що, незважаючи на все, Україна припинить закупівлю електроенергії з Росії за так званою "формулою Геруса". За його словами, політичне рішення вже ухвалено, відкритим залишається лише питання, як воно буде реалізовано.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!