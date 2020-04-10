Колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань у неї вдома 10 квітня.

У коментарі для YouTube-каналу "Без хайпу" вона розповіла, що відомство мало дві ключові мети (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У них було два завдання: перше – вилучити мою нагородну зброю. І друге – вилучити мій одяг, в якому я була під час Майдану, тобто 18 лютого 2014 року", – каже Чорновол.

За її словами, речі вдалося знайти, незважаючи на те, що з часів Революції Гідності минуло вже більш ніж шість років.

Тетяна Чорновол Скриншот відео

Говорячи про мотиви обшуків, екснардепка припустила, що це – продовження її переслідувань за активну участь у подіях 2014 року проти режиму Віктора Януковича.

"Я вважаю, що під час Майдану мене страчували. Бо наказ надійшов від Януковича. Якимось чином він тоді не був доведений до кінця. Але оскільки зараз влада реваншу... Зараз мене не стратять, але посадити до в'язниці хочуть. За дуже серйозними статтями. Вища міра за нашим законодавством", – наголосила Чорновол.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 квітня працівники ДБР прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.

Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Раніше поінформовані джерела розповіли, що Чорновол можуть заарештувати за підпал. Згідно з інсайдерською інформацією, загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі.

Нагадаємо, ДБР також почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.

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