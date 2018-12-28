''Чорне море — не російське озеро'': колишній чиновник Пентагону зробив жорстку заяву

У США знову стали на захист України і підтримали ідею присутності військово-морських сил НАТО в Чорному морі через те, що Росія своєю агресією порушує міжнародні норми.

Про це заявив колишній чиновник Пентагону й експерт Атлантичної Ради Майкл Карпентер в інтерв'ю ведучим ток-шоу The Week Пітеру Залмаєву і Тарасу Березовцю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я підтримую присутність військово-морських сил НАТО в Чорному морі, адже Чорне море — це не російське озеро. І ми ніколи не визнаємо його таким. Відбувається ось що: коли Росія порушує закон, робить щось, що суперечить міжнародним правилам, Путін дивиться навколо і вивчає реакцію міжнародної спільноти. Якщо він не бачить реакції — він іде далі. Завжди. Завжди, під час цієї війни", — упевнений Карпентер.

Майкл Карпентер Голос Америки

При цьому експерт не підтримав би направлення кораблів НАТО в Азовське море. "Використання Азовського моря регулюється двосторонніми угодами між Росією й Україною. Але в Чорному морі — так, я за нарощування присутності. Там є союзники НАТО", — пояснив Карпентер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.