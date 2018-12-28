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''Чорне море — не російське озеро'': колишній чиновник Пентагону зробив жорстку заяву

6.6тЧитати матеріал російською

У США знову стали на захист України і підтримали ідею присутності військово-морських сил НАТО в Чорному морі через те, що Росія своєю агресією порушує міжнародні норми.

Про це заявив колишній чиновник Пентагону й експерт Атлантичної Ради Майкл Карпентер в інтерв'ю ведучим ток-шоу The Week Пітеру Залмаєву і Тарасу Березовцю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я підтримую присутність військово-морських сил НАТО в Чорному морі, адже Чорне море — це не російське озеро. І ми ніколи не визнаємо його таким. Відбувається ось що: коли Росія порушує закон, робить щось, що суперечить міжнародним правилам, Путін дивиться навколо і вивчає реакцію міжнародної спільноти. Якщо він не бачить реакції — він іде далі. Завжди. Завжди, під час цієї війни", — упевнений Карпентер.

Майкл Карпентер

Майкл Карпентер

Голос Америки

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При цьому експерт не підтримав би направлення кораблів НАТО в Азовське море. "Використання Азовського моря регулюється двосторонніми угодами між Росією й Україною. Але в Чорному морі — так, я за нарощування присутності. Там є союзники НАТО", — пояснив Карпентер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Азовське мореЧорне мореРосіяРосія - країна-агресорПентагонСША
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Майский Вадим
Майский Вадим
Я что то не понял, чьим кораблям Россия мешает в Чёрном море и когда произошёл хоть один инцендент?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обоз, так такое же мог сказать и Бродский.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
заявил бывший чиновник Пентагона, дальше можно не читать - просто говорящая голова ...
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