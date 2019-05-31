"Неформал": психолог пояснив скандальний "прикид" Зеленського

Президент України Володимир Зеленський порушує офіційний дрес-код, слухаючись рекомендацій своєї команди.

Таку думку OBOZREVATEL висловив психолог, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрій Гірник. "Я не думаю, що це його особистий смак. Це імідж, а не особистий вибір", — зауважив він.

"Мені здається, його команда рекомендує йому підтримувати певний імідж людини з народу, неформала, людини, яка не затиснута в рамки умовностей", — пояснив психолог.

Володимир Зеленський на виборах президента України LB.ua

Він визнав: в цьому є і негатив, і позитив. З одного боку, прихильники Зеленського, "безумовно, позитивно сприймають такі речі. Це як сигнали, які підтверджують, що він свій". З іншого ж боку, частина громадян, яка не підтримала Зеленського на президентських виборах, проти подібного стилю поведінки, вважаючи, що загальноприйняті норми, протокол та інше "не варто порушувати".

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За прогнозами психолога, "подібний стиль поведінки, найімовірніше, буде продовжений. Звучатимуть виправдання, чому має бути саме такий стиль поведінки. Тому що відмова від власного стилю означатиме визнання своєї помилки. Я переконаний: команда Зеленського не готова визнавати свої помилки" .

Гірник зауважив: не треба робити висновки про особистість Зеленського, беручи до уваги тільки стиль в одязі. "Але, якщо говорити про мову, стиль поведінки, то я думаю, що тут більше його особистого, ніж командного".

У цьому контексті психолог сказав: "Я думаю, що Зеленський свідомо чи не свідомо реалізує програму: "ми не такі, як наші попередники". У плані стилю поведінки йому це не складно, тому що він так поводився і до обрання".

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