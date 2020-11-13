Чому бідні – бо байдужі й безвідповідальні
Сьогоднішній іменинник, неповторний Остап Вишня, майже 100 років тому написав гумористичну, самокритичну і реалістичну статтю “Чухраїнці”:
“Мали чухраїнці цілих аж п`ять глибоко національних рис.
Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так:
1. Якби ж знаття.
2. Забув.
3. Спізнивсь.
4. Якось то воно й буде.
5. Я так і знав..”
От і нині читаючи рішення ЦВК про обрання міськими головами, депутатами місцевих рад третиною громадян (дві третини на вибори не прийшли) Лозинського, Каськіва, Кернеса…корупціонерів, негідників, дітей депутатів і забудовників, дружин міських голів, міністрів та інших можновладців..переконуюсь, що наш Остап ВИШНЯ описав дійсно багато правдивих рис характеру рідного українського народу.
Байдужість більшості громадян і безкарність та безвідповідальність владців – ось головні причини бідності й корупційності сучасної неньки-України.
Отож, пам’ятаємо нашу історію і мусимо нарешті навчитися
Не повторювати історичні помилки!
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