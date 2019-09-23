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23 вересня • оновлено в 16:57
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Чоловік і візажистка: нардепка від "Слуги народу" оскандалилася через помічників

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Народний депутат від фракції "Слуга народу", яка пройшла по округу №82 у Запорізькій області, Марина Нікітіна взяла помічниками на платній основі свого чоловіка і візажистку.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Так, зарплату у нардепа отримуватимуть Олександр Нікітін і Вікторія Гужва. Їм будуть платити близько 17 тисяч гривень на місяць.

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Чоловік і візажистка: нардепка від "Слуги народу" оскандалилася через помічників

Скріншот

Нікітіна взяла помічниками чоловіка і візажистку

Нікітіна взяла помічниками чоловіка і візажистку

Facebook Марини Нікітіної

Про свої помічників Нікітіна написала в Facebook.

"Олександр Нікітін організовував весь рух команди Зе! З січня 2019 по всьому 82 округу займався захистом результатів президентських виборів в обох турах як довірена особа Зеленського, потім як довірена особа ПП "Слуга народу", він курирував волонтерський рух Зекоманди і продовжує цю діяльність. Саме за його знання округу і зв'язки з активістами і громадськістю він став помічником нардепа. Але аж ніяк не через родинні зв'язки", – запевнила вона.

Нікітіна найняла помічником свого чоловіка

Нікітіна найняла помічником свого чоловіка

Facebook Марини Нікітіної

Раніше чоловік займався підприємницькою діяльністю – ремонтом автомобілів у місті Гуляйполе.

Чоловік і візажистка: нардепка від "Слуги народу" оскандалилася через помічників

Скріншот

У команді дружини він, за її словами, буде виконувати такі функції: опрацювання звернень громадян, зустрічі з виборцями, функції водія і охоронця і "це все в ненормований графік".

Друга помічниця називає себе в соцмережах візажистом, бровістом, бізнес-коучем, маркетологом. Має досвід в б'юті-сфері близько 9 років. Крім того, займається магазином косметики.

За даними місцевого сайту 061.ua, в березні вона разом зі старшою сестрою Іриною була членом дільничної виборчої комісії в Пологівському районі від президента Володимира Зеленського.

Чоловік і візажистка: нардепка від "Слуги народу" оскандалилася через помічників

Скріншот

Нікітіна назвала Гужву волонтером команди глави держави.

"Ми познайомилися в Пологах під час роботи у виборчих комісіях. Ідейна людина, чесна і непідкупна. Вестиме, як помічниця, документообіг, працюватиме з кореспонденцією і ЗМІ", – зазначила Нікітіна.

Візажист Вікторія Гужва стала помічницею нардепа Нікітіної

Візажист Вікторія Гужва стала помічницею нардепа Нікітіної

Соцсети

На громадських засадах помічниками нардепа стали ексспівробітник виконавчої служби Андрій Каверін і юрист Сергій Курдась.

Чоловік і візажистка: нардепка від "Слуги народу" оскандалилася через помічників

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, який раніше попався на кнопкодавстві, знову потрапив у скандал – він обговорював на засіданні, як провести вечір п'ятниці.

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Місце
Україна
Теги
Серіал Слуга Народу Верховна Рада України
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