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"Чого ви пожвавішали?" Медведчук дав чітко зрозуміти, чий Крим

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Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що окупований РФ Крим – це Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC. "Я вважаю, що й Крим – це територія України. Чому ви пожвавішали? А що, я колись інше казав?" – відповів політик.

На запитання, чи говорить він про це Путіну, Медведчук уточнив: "Ну звичайно, а як же! Ви думаєте, що я дав інтерв'ю, а він не знає, про що я говорю? Зрозуміло, що він не відслідковує мої інтерв'ю, але він же знає мою позицію".

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

24 канал

За словами Медведчука, Путін на це йому нічого не відповідає, оскільки кожен із них дотримується власної думки.

"У кожного своя думка. Він же глава держави. Він повинен відстоювати інтереси держави. Він їх і відстоює. А я як політик, як громадянин України представляю українські інтереси, і тому я так вважаю", – сказав Медведчук.

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Водночас він виправдовує видачу країною-агресором паспортів жителям окупованого Донбасу.

"Якщо ви мене запитаєте, чому я виправдовую дії Росії, я вам відповім: із 2014 року на території Донецька і Луганська немає системи українських державних органів. За цей час повноліття досягли десятки, якщо не сотні тисяч людей на цих територіях. У них немає взагалі документів, які засвідчують особу. Україна їх не видає. Що ці люди повинні робити?" – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук заявив, що продовжить свою участь у переговорах із Кремлем щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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Тема
анексія Криму
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
По поводу принадлежности Крыма есть две позиции: это позиция крымчан и неправильная.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Бред сивой кобылы,все Украина выдает только на подконтрольной ей территории,кто хочет тот и получает.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Сохар,видимо сивая кобыла это ты.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба негайно вызволять Крым! Батькивщина чекает новых героев небесной сотни!
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