Членство України в ЄС і НАТО: Порошенко окреслив терміни

Президент Петро Порошенко заявив, що мріє про вступ України до Європейського союзу і НАТО до 2030 року.

Таку заяву він зробив на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві, передає "Интерфакс-Украина".

"Ключове, про що я мрію - дві речі. Я дуже хочу, щоб до 30-го року Україна була членом Європейського Союзу... І я дуже хочу, щоб Україна до 30-го року була членом Північно-Атлантичного Союзу", - сказав президент.

За його словами, після усіх порушень Росією міжнародного права, залишився єдиний ефективний механізм - НАТО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столстенберг заявив, що Порошенко запросять на саміт Альянсу в Брюсселі, який відбудеться в липні.