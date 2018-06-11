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Членство України в ЄС і НАТО: Порошенко окреслив терміни

1.1тЧитати новину російською

Президент Петро Порошенко заявив, що мріє про вступ України до Європейського союзу і НАТО до 2030 року.

Таку заяву він зробив на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві, передає "Интерфакс-Украина".

"Ключове, про що я мрію - дві речі. Я дуже хочу, щоб до 30-го року Україна була членом Європейського Союзу... І я дуже хочу, щоб Україна до 30-го року була членом Північно-Атлантичного Союзу", - сказав президент.

За його словами, після усіх порушень Росією міжнародного права, залишився єдиний ефективний механізм - НАТО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столстенберг заявив, що Порошенко запросять на саміт Альянсу в Брюсселі, який відбудеться в липні.

Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
НАТОЄС
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