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9 листопада • оновлено в 13:05
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"Читайте багато": Порошенко порадив, як перейти на українську мову

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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в День української писемності та мови дав кілька порад, які допоможуть перейти на українську.

Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що його українська – свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці, адже до 1997 року Петро Порошенко майже не говорив українською.

"Читайте багато": Порошенко порадив, як перейти на українську мову

"Пропоную кілька порад, які допоможуть перейти на українську:

1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.

2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.

3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.

4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.

5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.

6. Слухайте більше української музики.

7. Почніть писати українською.

8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.

9. Вивчайте мову через нові захоплення.

10. Купуйте дітям українськомовні книжки.

Передайте мову дітям, і вона житиме вічно", – написав лідер "ЄС".

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День української писемності та мови: що це за свято – 9 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Україну з переможним рішенням Міжнародного Суду ООН.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте, ведь до 1997 года Петр Порошенко почти не говорил на украинском." Так какой язык ему родной, если он до 1997 не говорил на украинском? Смотрим, что такое родной язык: 1) порядок и тип усвоения (родной язык обычно первый и усвоенный естественным путём, без специального обучения, от родителей-носителей языка), 2) качество усвоения, родной язык — тот, на котором индивид осуществляет мыслительную деятельность (родной язык — обычно лучший язык индивида), 3) широту употребления (родной язык самый употребляемый), 4) наличие или отсутствие внутренней эмоциональной связи с языком (родной язык определяется как внутренне самый близкий, на нём лучше воспринимается поэзия и прочее), 5) внешнюю идентификацию (как другие определяют родной язык индивида)[2][3][4].
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Я в Латвии живу". В тылу врага значит, как радистка Кэт. А на родину, в Воронеж не тянет? :)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Так какой язык ему родной, если он до 1997 не говорил на украинском? " Понимаете, мадам, эти украинцы такие странные: сами решают какой язык им родной, а какой нет, вместо того, чтобы искать решения в российских книгах. :) "родной язык — тот, на котором индивид осуществляет мыслительную деятельность". Да Вы русофобка! По-вашему, у россиян нет родного языка.
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