Чи впливає на рішення Зеленського перша леді: в ОП привідкрили таємницю взаємин

Перша леді України Олена Зеленська може давати президенту Володимиру Зеденському поради, проте на його рішення не впливає.

Про це розповіла "ВВС Україна" сама Зеленська, а також підтвердили джерела в Офісі президента.

"Як своєму чоловікові – постійно (даю поради). Як президентові – майже ніколи. Як мій чоловік – він завжди прислухається, а в президента для цього є радники", – сказала вона.

Спічрайтер та політтехнолог Віталій Чепинога вважає, що пояснення може критися в характері самого президента.

"Наскільки мені відомо з розмов з людьми, які знали раніше Зеленського, зокрема з часів "Кварталу", у нашого нинішнього президента доволі авторитарний стиль правління. Він намагається все контролювати сам, і навряд йому сподобалося б, якби хтось втручався в його зону компетенції, в тому числі і власна дружина", – зазначив він.

Чепинога додав, що подружжя обрало такий формат спілкування і, мабуть, це влаштовує і Зеленського, і його дружину.

Однак, Олена Зеленська все ж навідується до ОП, кажуть джерела.

"Володимир дуже поважає її думку. Вона не дає поради, але може озвучити свою думку. При цьому дуже коректна у своїх висловлюваннях. І я не думаю, що коментує якісь політичні рішення, зокрема, публічно. Ніколи", – розповів співрозмовник з президентського офісу.

Про те, що Зеленський прислухається до думки дружини, стверджував в одному зі своїх інтерв'ю ексглава ОП Андрій Богдан. Мовляв, у президента є вузьке коло людей, чия думка йому важлива, і Олена в цьому списку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська fashion-експертка Олена Мартинюк поділилася думкою про стиль Олени Зеленської.