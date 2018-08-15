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Чи відмовляться турки від iPhone заради Ердогана? (відео)

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone?Поки що iPhone ще можна знайти в стамбульських магазинах електроніки. Турки люблять ґаджети фірми Apple - вони на другому місці за продажами. Але президент Ердоган не поділяє захоплення американськими продуктами. Він закликав турків бойкотувати їх і переходити на мобілки інших виробників, приміром, з Азії. Щоправда, турки, схоже, не поспішають реагувати на такі заклики. Дивіться в репортажі DW:

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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