Чи віддасть Савченко зірку Героя України: думка юриста

Позафракційний народний депутат Надія Савченко може бути позбавлена ​​зірки Героя України, тільки якщо президент Петро Порошенко підпише відповідний указ.

Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат Ярослав Куц, коментуючи погрозу Савченко відмовитися від зірки Героя.

"Перед тим, як говорити, заберуть зірку чи не заберуть - скасування такого указу президента не було. Тільки указ президента може скасувати це рішення", - зазначив він.

"Те, що людина відмовляється від цієї зірки і від пільг - це виключно її право. Але вона повинна відмовитися на користь когось - ні більше, ні менше", - заявив юрист.

На думку Куца, розцінювати такі заяви нардепа можна "виключно як політичні та популістські".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Надія Савченко заявила, що готова повернути президенту Петру Порошенко "зірку Героя України". За її словами, зараз ветерани АТО масово повертають свої нагороди.