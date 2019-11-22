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22 листопада • оновлено в 12:26
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У "Слузі народу" розгорілася низка нових скандалів: соціологиня напророкувала рейтинг партії

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Соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що останні скандали навколо членів партії "Слуга народу" не вчинять істотного впливу на рейтинг цієї політичної сили.

Наразі "Демократичні ініціативи" не планують проводити спеціальне соціологічне дослідження зі згаданої проблеми. Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

"Поки що нам ніхто не замовляв таких досліджень, у наших проєктах такого немає. І я не вважаю, що це така важлива тема. Хоча, таке питання можна було б додати", – зазначила експертка.

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Водночас Бекешкіна поділилася власними думками про те, чи можуть скандали з членами "СН" істотно змінити популярність монобільшості загалом. "Це може вплинути на рейтинг в сукупності. Але власне кажучи, рейтинг "Слуги народу" не був рейтингом цієї політичної сили. Це був рейтинг Зеленського", – підкреслила вона.

"Рейтинг "Слуги народу" не був рейтингом цієї політичної сили. Це був рейтинг Зеленського", сказала соціологиня

"Рейтинг "Слуги народу" не був рейтингом цієї політичної сили. Це був рейтинг Зеленського", сказала соціологиня

"Тому я думаю, що істотно це не вплине", – резюмувала соціологиня.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Роман Іванісов Ірина Бекешкіна Юрій Корявченков
Місце
Україна
Теги
рейтинг Верховна Рада України
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
Так 73% Зеленобобикам нравятся такие постановки власти. Они жаждут крови. 95 квартал это же святое.
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