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Віктор Швець
Віктор Швець
Президент Української фундації дослідників права, Народний депутат України V, VI та VII скликаньВсі статті автора

Чи об’єднають справу Бабченка зі справою Скрипалів?

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Зараз кожний день можна прочитати різки коментарі, оцінки всього того, що відбулося з Аркадієм Бабченком. Коментарі і оцінки дуже різні, від здивування до обережного оптимізму.

Я теж, як і переважна більшість людей, знаю про цю справу лише із відкритої інформації, яку надали засоби масової інформації і відповідальні посадові особи, які організували і провели цю спецоперацію.

Зважаючи на те, що багато років займався адвокатською, прокурорською, політичною і громадською діяльністю вирішив висловити деякі свої міркування щодо всього того, що відбулось і відбувається з цією справою.

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Хочу зразу ж пояснити, що мене теж дуже сильно здивувала оця історія з "воскресінням" Бабченка, але моє здивування було зовсім іншого характеру, ніж ті здивування, які висловили багато інших людей, в тому числі і політиків.

Що ж мене здивувало.

Перше – мене здивувало те, що нарешті за роки незалежності Служба безпеки України змогла організувати і провести такого високого рівня спецоперацію, головним здобутком якої є врятоване життя людині.

Той, хто хоч трохи розбирається в специфіці організації і проведенні такої спецоперації дасть її дуже високу оцінку за її професіоналізм. Нарешті українська спецслужба зуміла здійснити те, що до цього часу не вдавалося здійснити. Це є підтвердженням тому, що наша спецслужба виходить на високий рівень своєї професійної діяльності.

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Впевнений, що ті фігуранти справи, які вже відомі і дехто заарештований, не є останніми в цій справі. Цілком можливо, що ще багато чого нас зможе дуже сильно здивувати.

І друге, що мене надзвичайно здивувало це те, що за період проведення цієї спецоперації не було витоку інформації, як про підготовку цієї спецоперації, так і про її здійснення. Це дуже гарна ознака того, що в Службі безпеки України, у всякому разі в тій групі людей, які безпосередньо здійснювали цю роботу і які володіли цією інформацією, не було агентів спецслужб ворожої нам країни.

Безумовно, я не знаю, як в подальшому може розвиватися події по цій справі, але якщо працівники української спецслужби змогли організувати і успішно провести початковий етап цієї спецоперації, то треба сподіватись – вони успішно і ефективно її завершать.

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Спецслужби Великої Британії не змогли запобігти отруєнню сім’ї Скрипалів, хоча мають величезний досвід і вміння, а от українська спецслужба змогла не допустити терористичного акту щодо журналіста, а тим, хто по іншому оцінює цю спецоперацію, раджу прочитати останній блог Аркадія Бабченка.

Мені здається він дуже точно і правильно дав оцінку таким людям.

Чи можуть бути справи Бабченка і Скрипалів об’єднані?

Можливо, але не в юридичному плані.

В юридичному плані ці справи об’єднати не можливо, а от в політичному – час покаже.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Віктор ШвецьВіктор Швець
Джерело
Джерело:ua-pravo.org
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