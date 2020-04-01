Під час формування 2 Уряду Зеленського влада і всі її головні представники та речники затаврували ганьбою ідею об‘єднання низки міністерств й пообіцяли відновити промисловий напрям через введення віце-прем’єра та сферу захисту довкілля, сільське господарство й культури через відновлення окремих міністерств.

Нині від призначення нового Уряду минає місяць. Про довкілля, промисловість і сільське господарство забули, а Міністерство культури має виконуючу обов‘язки. Нагадаю також, що і в Міністерстві освіти і науки немає Міністра. Статус другого сорту для цих найважливіших напрямків життєдіяльності держави особливо небезпечний в період ухвалення нового карантинного бюджету на 2020 рік. Якщо подивитися на урядовий варіант бюджету, який ВР відправила на 2 читання, то найбільше секвестрували видатків на культуру, освіту, науку, захист довкілля, програми енергозбереження й газозаміщення, підтримку фермерства, соціально-економічний розвиток і підтримку сел та малих містечок…

Українська мудрість каже: обіцянки-цяцянки, а дурному в радість. Нині виглядає так, що дурнів, які вірять у обіцянки влади все менше і менше. Тож залишається вимагати від влади виконання своїх обіцянок або визнання власної управлінської імпотентності із визначеними в Конституції та Законах України наслідками!

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