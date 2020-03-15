"Вбивали рейтинг Зеленського": нардеп від СН ошелешив правдою про колег

Деякі нардепи "Слуги народу" "системно й методично поливали брудом уряд і своїх колег із фракції", "вбивали" рейтинг президента Володимира Зеленського, дискредитуючи його команду.

Із такою критикою своїх колег у Facebook виступив глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, депутат від "СН" Єгор Чернєв. Він натякнув на зв'язок частини членів партії з бізнесменом Ігорем Коломойським.

На його думку, ці "слуги" діяли "тільки заради однієї мети – повернення своєму господарю відомого банку і збереження контролю над держпідприємствами".

Єгор Чернєв facebook.com/cherneve

"Не встигла патріотична частина фракції "СН" заявити про своє застереження, що не можна йти ні на які поступки Росії і терористам, як знайшлися люди, які вирішили скористатися ситуацією у внутрішньопартійних інтригах...

І тепер ці люди в своїх соціальних мережах і телеграм-каналах, натягнувши маску чесноти, виваженості та святої непорочної чистоти, лицемірно виступають на нібито захист президента від "розкольників", в які вони вирішили записати всіх нас", – написав Чернєв.

За його словами, частина нардепів від "Слуги народу" виступає за єдність фракції і не хоче виносити внутрішні суперечки назовні.

Інша частина намагається "показати президенту якусь змову, якої не існує, і дати зрозуміти Офісу президента, що спиратися треба саме на їхню групу".

"Розкольниками і зрадниками ми вважаємо тих, хто замість спільної роботи займається тільки обливанням брудом своїх колег і відверто працює проти президента, його команди і всієї країни", – написав народний депутат.

Він також висловив упевненість у тому, що "деструктивна діяльність окремих осіб без відповіді не залишиться".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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