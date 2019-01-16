Через напад на сили коаліції у Сирії загинули 20 осіб - Ердоган

Щонайменше 20 людей, серед яких п'ятеро американських військових, стали жертвами атаки терориста-смертника у сирійському місті Манбідж, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.Внаслідок нападу терориста-смертника на патруль сил міжнародної коаліції у розташованому на півночі Сирії місті Манбідж загинули 20 людей. Про це у середу, 16 січня, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його даними, серед загиблих п'ятеро американських військових.

"Інформація, яку я маю, - це новини, які вказують на те, що загинули п'ятеро військових США та загалом 20 людей", - сказав Ердоган на прес-конференції в Анкарі, повідомила агенція Reuters. За даними агенції, ця атака стала найбільш смертоносною для військ США з часу їхнього розгортання у Сирії в 2015 році.

Ердоган додав, що не вірить, що атака у місті Манбідж вплине на плани президента США Дональда Трампа щодо виведення американських військ з Сирії. "Я бачив благородну рішучість Трампа з цього приводу", - зазначив президент Туреччини.

Відповідальність за цей напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава", повідомив пов'язаний з угрупуванням інформаційний ресурс Amaq .

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся