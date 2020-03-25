В Днепре областной антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом разработал план, предполагающий 4 главных составляющих: оборудование для больниц, средства защиты для бригад скорой помощи, обеспечение больниц и медиков средствами защиты и дезинфекции, тесты и лабораторная база.

По каждому из этих блоков определена критическая потребность, на которую у местных бюджетов не хватает средств. Эта потребность оценивается в 280 млн грн. Существенную часть этой потребности закроет ИНТЕРПАЙП – на данном этапе около 45 млн грн. Остальное нужно собирать.

Список того, что нужно покупать, ежечасно корректируется штабом и медиками.

Хотите помочь – свяжитесь с координатором штаба. Вам скажут, какие позиции в данный момент не закрыты. Тогда Ваша помощь будет направлена в самое критическое место на данный момент. Координатор: Наталья Краснощек, +38 067 567 80 13

Помощь можно осуществить деньгами, перечислив ее на счет фонда, организованного ИНТЕРПАЙПом. Либо купить самостоятельно и передать в штаб для отправки медикам.

Всем донорам будет публичная слава и благодарность. Информация о платежах, закупленных и переданных позициях будет публична и прозрачна.

Вот укрупненная потребность по состоянию на 24 марта:

Медицинские материалы и оборудование:

• 302 кислородных концентратора,

• 250 электроотсосов,

• 500 многофункциональных медицинских кроватей;

Антисептические и дезинфицирующие средства:

• 4,6 тыс. флаконов антисептических средств для кожи,

• 1 тыс. таблетированных дезинфицирующих средств,

• 2,3 тыс. распылителей дез.средств,

Средства защиты медперсонала:

• 184 тыс. изоляционных халатов,

• 255 тыс. костюмов биозащиты,

• 389,5 тыс. пар нитриловых перчаток,

• 455 тыс. респираторов,

• 8,6 тыс. защитных очков и щитков,

• 19,2 тыс. медицинских масок,

• 105,7 тыс. медицинских шапочек,

• 200 тыс. пар бахил,

• 104 тыс. медицинских фартуков.

Дополнительная информация:

Благодійний фонд "Відродження регіону":

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

МФО 305749

01033, Україна, м. Київ, вул.Жилянська, д. 32

ІПН 336686004022 св-во № 40377401

UA473057490000002600030437201

Контакты:

https://zadnipro.dp.ua/

https://www.facebook.com/za.dnipro/

zadnipro2020@gmail.com

Наталья Краснощек, +38 067 567 80 13

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