Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:33
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленському підказали, як перемогти Путіна

2.2т Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському не можна погоджуватися на умовний мир на Донбасі за "формулою Штайнмайера", оскільки це буде означати політичне самогубство.

Перемир'я і припинення вогню можна домогтися, якщо заморозити конфлікт із залученням міжнародних миротворців на лінію розмежування. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Також він зазначив, що для досягнення цієї мети Захід може піти на якісь поступки Володимиру Путіну, а Володимир Зеленський виконає передвиборчу обіцянку – припинить вогонь.

Зеленському розповіли, як перемогти Путіна

Зеленському розповіли, як перемогти Путіна

"Він обіцяв людям мир – народ же голосував за те, щоб не гинули люди, щоб припинилося кровопролиття. За це народ голосував, а не за мінські угоди. Поступово треба схиляти громадську думку до того, що угоди в Мінську – це спроба підпорядкування України, це кремлівський обман. Потрібно починати з розведення сторін, потім створити демілітаризовану миротворчу зону. Потрібно заморозити конфлікт і чекати, коли розвалиться російська імперія. Інших рішень в сьогоднішній ситуації немає", – заявив Піонтковський.

Новини
Трамп и Зеленский создали кризис мировоззрения в России

Також політолог розповів, чому не витримується перемир'я на лінії розведення сторін.

"Тому що Москва спеціально тисне перестрілками, щоб викликати крики: мовляв, давайте мир. І одразу ж Москва каже: щоб настав мир, давайте політичне врегулювання", – заявив Андрій Піонтковський.

Він додав, що це було прекрасно продемонстровано у Мінську. Коли Путін зрозумів, що Кучма не підпише угоду, він сказав: тоді не буде розведення військ в тих двох точках, в яких було узгоджено.

Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський

Апостроф

Крім того, Піонтковський закликав викрити тактику Москви, яка побудована на шантажі, і домогтися якоїсь демілітаризованої зони з миротворцями ООН, які, дійсно, стежили б за припиненням війни.

"Це складна, але реальна мета – припинити перестрілки на лінії вогню, добитися перемир'я. Практично це заморожений конфлікт, як в Придністров'ї. Але те, що пропонує Путін, це набагато гірше. Мета Москви – визнати цілий плацдарм ворога частиною України і відкрити їм дорогу на всю Україну, заштовхнути ракову пухлину в тіло України", – резюмував політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США засекретили розмову Трампа і Путіна. Це відбулося після скандалу із Зеленським.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Піонтковський Володимир Зеленський Володимир Путін
Тег
Формула Штайнмаєра
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
68
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель а настоящие россияне тут мнение высказывают???Зачем нам перебжчики мрази?)))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Не зря последнее время так засуетились порохоботы. Чуют скорую кончину...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Serov Oleg
Serov Oleg
посмотрите в глаза андрюши....паркинсон,альцгеймер в одном флаконе...
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0

Блоги / думки

ads pixel