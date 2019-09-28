Зеленському підказали, як перемогти Путіна

Президенту України Володимиру Зеленському не можна погоджуватися на умовний мир на Донбасі за "формулою Штайнмайера", оскільки це буде означати політичне самогубство.

Перемир'я і припинення вогню можна домогтися, якщо заморозити конфлікт із залученням міжнародних миротворців на лінію розмежування. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Також він зазначив, що для досягнення цієї мети Захід може піти на якісь поступки Володимиру Путіну, а Володимир Зеленський виконає передвиборчу обіцянку – припинить вогонь.

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"Він обіцяв людям мир – народ же голосував за те, щоб не гинули люди, щоб припинилося кровопролиття. За це народ голосував, а не за мінські угоди. Поступово треба схиляти громадську думку до того, що угоди в Мінську – це спроба підпорядкування України, це кремлівський обман. Потрібно починати з розведення сторін, потім створити демілітаризовану миротворчу зону. Потрібно заморозити конфлікт і чекати, коли розвалиться російська імперія. Інших рішень в сьогоднішній ситуації немає", – заявив Піонтковський.

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Також політолог розповів, чому не витримується перемир'я на лінії розведення сторін.

"Тому що Москва спеціально тисне перестрілками, щоб викликати крики: мовляв, давайте мир. І одразу ж Москва каже: щоб настав мир, давайте політичне врегулювання", – заявив Андрій Піонтковський.

Він додав, що це було прекрасно продемонстровано у Мінську. Коли Путін зрозумів, що Кучма не підпише угоду, він сказав: тоді не буде розведення військ в тих двох точках, в яких було узгоджено.

Андрій Піонтковський Апостроф

Крім того, Піонтковський закликав викрити тактику Москви, яка побудована на шантажі, і домогтися якоїсь демілітаризованої зони з миротворцями ООН, які, дійсно, стежили б за припиненням війни.

"Це складна, але реальна мета – припинити перестрілки на лінії вогню, добитися перемир'я. Практично це заморожений конфлікт, як в Придністров'ї. Але те, що пропонує Путін, це набагато гірше. Мета Москви – визнати цілий плацдарм ворога частиною України і відкрити їм дорогу на всю Україну, заштовхнути ракову пухлину в тіло України", – резюмував політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США засекретили розмову Трампа і Путіна. Це відбулося після скандалу із Зеленським.

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