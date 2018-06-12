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"Чеченська модель" без США: Кремль злив деталі переговорів по Донбасу

4.5тЧитати новину російською

На переговорах глав МЗС країн "нормандської четвірки" російська сторона запропонувала Україні взяти на реалізацію на Донбасі "чеченську модель" урегулювання конфлікту.

Про це повідомляє Telegram-канал "Незигарь", який називають "зливним бачком" Кремля.

Зокрема, Україні обіцяно змінити керівництво "ДНР".

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Поміняють ватажків терористів "на компромісні для Києва фігури (як в" ЛНР, де влада у екс-співробітників СБУ)".

Крім того, повідомляється, що Москві нібито вдалося переконати Париж і Берлін "відтіснити американців від вирішення українського питання".

"І перш за все, за механізмом введення миротворців. Макрон і Меркель начебто теж як вважають, що американським хлопцям нічого робити в Києві. Реалізація політичної реформи створить зрушення для зняття частини санкцій", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін розкрив подробиці переговорів в Берліні 11 червня.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Павло КлімкінСергій Лавров
Місце
Україна
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