"Чеченська модель" без США: Кремль злив деталі переговорів по Донбасу

На переговорах глав МЗС країн "нормандської четвірки" російська сторона запропонувала Україні взяти на реалізацію на Донбасі "чеченську модель" урегулювання конфлікту.

Про це повідомляє Telegram-канал "Незигарь", який називають "зливним бачком" Кремля.

Зокрема, Україні обіцяно змінити керівництво "ДНР".

Поміняють ватажків терористів "на компромісні для Києва фігури (як в" ЛНР, де влада у екс-співробітників СБУ)".

Крім того, повідомляється, що Москві нібито вдалося переконати Париж і Берлін "відтіснити американців від вирішення українського питання".

"І перш за все, за механізмом введення миротворців. Макрон і Меркель начебто теж як вважають, що американським хлопцям нічого робити в Києві. Реалізація політичної реформи створить зрушення для зняття частини санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін розкрив подробиці переговорів в Берліні 11 червня.