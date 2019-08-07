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"Час прокинутися": Портников розніс Зеленського за переговори з Путіним

4.2т Читати матеріал російською

У ході переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський використовував прокремлівські пасажі, які показують главу країни-агресора як парламентера, а не як ініціатора війни на Донбасі.

Таку думку в статті для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников і закликав Зеленського тверезо дивитися на реалії України, яка воює.

"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону". Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої "тієї сторони", це вигадка кремлівської пропаганди. Існує тільки Путін", – написав він.

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Зеленський і Портников

Зеленський і Портников

Портников підкреслив, що саме війська і спецслужби Путіна окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Отже, Путін не впливає на "ту сторону", а віддає їй розпорядження. Він – не посередник, а учасник конфлікту.

І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, пояснює журналіст, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на "парламентера". А це саме те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

"І так, Путіну не треба ніякого наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилася поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?" – пише Портников.

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"Володимир Зеленський, ви вже не учасник передвиборчої боротьби, ви – президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру. Нерозуміння вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат – і людей, і територій", – звернувся він, підсумовуючи, особисто до Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Anin Georgij
Anin Georgij
Портников почему-то ни разу не упрекнул своего босса, когда тот десятки раз в день звонил Путину во время Илловайской и Дебальцевской трагедий. Политическая борьба с использованием человеческой трагедии это подло.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Зеленский трезво смотрит на реалии и называется вещи своими именами. По мнению Зеленского, как и по мнению здравомыслящих людей, Россия не участник внутри украинского конфликта, а гарант безопасности на Донбассе вместе с Германией и Францией. А Портников пусть волосы на себе рвет, но это так
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Портников, кого ты пытаешься убедить? зеленского или себя?
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