"Час прокинутися": Портников розніс Зеленського за переговори з Путіним

У ході переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський використовував прокремлівські пасажі, які показують главу країни-агресора як парламентера, а не як ініціатора війни на Донбасі.

Таку думку в статті для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников і закликав Зеленського тверезо дивитися на реалії України, яка воює.

"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону". Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої "тієї сторони", це вигадка кремлівської пропаганди. Існує тільки Путін", – написав він.

Зеленський і Портников

Портников підкреслив, що саме війська і спецслужби Путіна окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Отже, Путін не впливає на "ту сторону", а віддає їй розпорядження. Він – не посередник, а учасник конфлікту.

І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, пояснює журналіст, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на "парламентера". А це саме те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

"І так, Путіну не треба ніякого наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилася поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?" – пише Портников.

"Володимир Зеленський, ви вже не учасник передвиборчої боротьби, ви – президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру. Нерозуміння вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат – і людей, і територій", – звернувся він, підсумовуючи, особисто до Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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