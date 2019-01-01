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''Час назрів'': український телеканал пояснив ''трюк'' зі зверненням Зеленського в новорічну ніч

22.6тЧитати матеріал російською

Генеральний продюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко прокоментував трансляцію звернення шоумена Володимира Зеленського в новорічну ніч.

"Ось такий поворот у Новий Рік. Сказати, що ви цього не чекали — ну вже ні. Сказати, що не чекали саме перед Новим роком? Можливо. Тут важливе інше. Давно вже назрів час іншим-новим. І ми прокинемося у Новому році з новими можливостями і перспективами", — написав він на своїй сторінці у Facebook

У коментарях до його посту деякі користувачі обурилися, що промова Зеленського про рішення поборотися за пост президента України навесні 2019 року "змістила" початок звернення президента Петра Порошенка до українців.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін звернення

На це Ткаченко відповів, що "1+1" — комерційна організація, а також підкреслив, що показувати виступ глави держави під бій курантів є радянською традицією.

"Курантів — уже давно немає, а ви все сумуєте. Втім, заяву президента ми показали. Тому що віримо і робимо все для нашої держави. Незважаючи на те, що нинішній президент робить проти нас", — написав Ткаченко.

''Час назрів'': український телеканал пояснив ''трюк'' зі зверненням Зеленського в новорічну ніч

Глава Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар пояснила, що жодних порушень у діях телеканалу не було.

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"Немає формального порушення. В ефірі [звернення президента] було. Це відповідає закону про висвітлення органів держвлади, але час там не вказано", — зазначила в коментарі Сюмар.

''Час назрів'': український телеканал пояснив ''трюк'' зі зверненням Зеленського в новорічну ніч

Зі свого боку народний депутат України від БПП Мустафа Найєм також висловився про рішення керівництва "1+1". Він упевнений, що невдоволення деяких громадян викликано небажанням відступати від радянського минулого.

"Країна, яка дуже дорогою ціною втекла від совка і пишається декомунізацією, раптом обурилася, що в Новий рік один із телеканалів не показав президента. Друзі, а ось безвідносно до Петра Порошенка та Володимира Зеленського. А з чого ви раптом вирішили, що приватний телеканал 31 грудня о 00:00 зобов'язаний показувати звернення глави держави, а не плоскі жарти свого штатного кандидата?" — написав нардеп у Facebook.

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Як підкреслив він, немає ні законів, ні якихось інших нормативних актів, які б зобов'язували когось так робити.

"Все це в наших головах. І в цьому вся зворушливість євро-совка і шизофренії нашого часу. Адже вибір не між Зеленським і Порошенком. Треба вже якось нам вирішити: ми або в цивілізований світ, або назад у майбутнє", — підсумував він.

''Час назрів'': український телеканал пояснив ''трюк'' зі зверненням Зеленського в новорічну ніч

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибори президента України 2019Новий рік
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоОлександр ТкаченкоМустафа Найєм
Місце
Україна
Теги
телеканал 1 + 1Новий рік-2019
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Батрух Василь
Батрух Василь
Мрази блевотные.
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Надежда Вера
Надежда Вера
Личико у зеленского ну не воспринимается: под деньги ляжет, под силу ( кадыровцев - рашиноидов) и опять же найдутся недовольные не только его нежной дружной с беней, но и его национальностью.
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
( Стовп Юрий прокомментировал ) :Вы ассоциируете гражданина Зеленского с образом , который авторы фильма воплотили на экране . Не допускаете , что так , как актёром Зеленским создатели фильма управляют на съёмочной площадке , также им , человеком без специальных административных управленческих , экономических знаний , без политического опыта , будут управлять политические верхи , которые ни разу никем не "поперхнулись"? Нет , если Вы считаете , что : " Вот он Мессия-спаситель " , то так и скажите , чтобы уже не было никаких вопросов .
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