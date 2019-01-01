''Час назрів'': український телеканал пояснив ''трюк'' зі зверненням Зеленського в новорічну ніч

Генеральний продюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко прокоментував трансляцію звернення шоумена Володимира Зеленського в новорічну ніч.

"Ось такий поворот у Новий Рік. Сказати, що ви цього не чекали — ну вже ні. Сказати, що не чекали саме перед Новим роком? Можливо. Тут важливе інше. Давно вже назрів час іншим-новим. І ми прокинемося у Новому році з новими можливостями і перспективами", — написав він на своїй сторінці у Facebook

У коментарях до його посту деякі користувачі обурилися, що промова Зеленського про рішення поборотися за пост президента України навесні 2019 року "змістила" початок звернення президента Петра Порошенка до українців.

Володимир Зеленський Скрін звернення

На це Ткаченко відповів, що "1+1" — комерційна організація, а також підкреслив, що показувати виступ глави держави під бій курантів є радянською традицією.

"Курантів — уже давно немає, а ви все сумуєте. Втім, заяву президента ми показали. Тому що віримо і робимо все для нашої держави. Незважаючи на те, що нинішній президент робить проти нас", — написав Ткаченко.

Глава Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар пояснила, що жодних порушень у діях телеканалу не було.

"Немає формального порушення. В ефірі [звернення президента] було. Це відповідає закону про висвітлення органів держвлади, але час там не вказано", — зазначила в коментарі Сюмар.

Зі свого боку народний депутат України від БПП Мустафа Найєм також висловився про рішення керівництва "1+1". Він упевнений, що невдоволення деяких громадян викликано небажанням відступати від радянського минулого.

"Країна, яка дуже дорогою ціною втекла від совка і пишається декомунізацією, раптом обурилася, що в Новий рік один із телеканалів не показав президента. Друзі, а ось безвідносно до Петра Порошенка та Володимира Зеленського. А з чого ви раптом вирішили, що приватний телеканал 31 грудня о 00:00 зобов'язаний показувати звернення глави держави, а не плоскі жарти свого штатного кандидата?" — написав нардеп у Facebook.

Як підкреслив він, немає ні законів, ні якихось інших нормативних актів, які б зобов'язували когось так робити.

"Все це в наших головах. І в цьому вся зворушливість євро-совка і шизофренії нашого часу. Адже вибір не між Зеленським і Порошенком. Треба вже якось нам вирішити: ми або в цивілізований світ, або назад у майбутнє", — підсумував він.

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