Бюджет і пільги бізнесу: Арахамія озвучив дату нового засідання Ради

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в найближчі середу або четвер, 8/9 квітня.

Цей "прогноз" в ефірі телеканалу "Інтер" озвучив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає " Інтерфакс-Україна ".

Він зазначив, що зараз йде робота над змінами до держбюджету України на 2020 рік та над пакетом законопроектів про пільги для бізнесу.

"Нам все одно треба приймати бюджет в новому вигляді. І у нас напрацьовується інший пакет, це вже, здається, третій пакет по боротьбі з коронавірусів. Ми зараз напрацьовуємо разом з усіма фракціями спільне бачення пільг, які ми можемо надати бізнесу", – розповів Арахамія.

Також, як з'ясував OBOZREVATEL, на найближчому засіданні Ради буде проголосована кандидатура глави Міненерго, яким президент Володимир Зеленський бачить ексглаву "Нафтогазу" Олега Дубину.

Давид Арахамія censor.net.ua

Нагадаємо, на минулому засіданні 31 березня депутати Верховної Ради проголосували в цілому за запуск ринку землі в Україні. Законопроект підтримали на вимогу МВФ і після нагальною прохання президента Володимира Зеленського.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!