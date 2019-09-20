Бюджет 2020: Кириленко розкритикував "слуг народу" за видатки на освіту

У проекті бюджету на 2020 рік новий уряд зменшив кошти на фінансування соціальної сфери, освіти та підтримку книговидання. Зате парламент збільшив гроші на утримання влади.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав колишній віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що до бюджету на 2020 рік монобільшість підійшла "по-простому".
"Я бачу, до Державного Бюджету на 2020 рік "слуги" підійшли по-простому – на соціалку, освіту, підтримку книги урізали, а на владу додали. В принципі, чим не реформа", – розкритикував проект кошторису Кириленко.
В'ячеслав Кириленко
rudenko.kiev.ua
Я дивлюся до Державного Бюджету на 2020 рік "слуги" підійшли по простому - на соціалку, освіту, підтримку книги урізали, а на владу додали. В принципі, чим не реформа.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 20 сентября 2019 г.
Про всі сюрпризи проєкту бюджету на 2020 рік читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук розповів, що проєкт бюджету на 2020 рік базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.
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