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20 вересня • оновлено в 17:30
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Бюджет 2020: Кириленко розкритикував "слуг народу" за видатки на освіту

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У проекті бюджету на 2020 рік новий уряд зменшив кошти на фінансування соціальної сфери, освіти та підтримку книговидання. Зате парламент збільшив гроші на утримання влади.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав колишній віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що до бюджету на 2020 рік монобільшість підійшла "по-простому".

"Я бачу, до Державного Бюджету на 2020 рік "слуги" підійшли по-простому – на соціалку, освіту, підтримку книги урізали, а на владу додали. В принципі, чим не реформа", – розкритикував проект кошторису Кириленко.

В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

rudenko.kiev.ua

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Презентація бюджету-2020 у Верховній Раді: всі подробиці і фото

Про всі сюрпризи проєкту бюджету на 2020 рік читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук розповів, що проєкт бюджету на 2020 рік базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

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