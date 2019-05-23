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/Політика

Бутусов очолить Міноборони? З'явилася відповідь

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Поширювана в мережі інформація про те, що нібито журналісту Юрію Бутусову може бути запропонована посада міністра оборони України, є інформаційним вкиданням.

"Мені про це нічого не відомо. Я вважаю такі розмови дурними. Це повна маячня", — заявив OBOZREVATEL Бутусов.

На думку журналіста, має місце "інформаційне вкидання" з метою дестабілізації ситуації.

Юрій Бутусов

Юрій Бутусов

Facebook Юрій Бутусов

"Є чинний міністр оборони, який нині представлений, Степан Полторак, я сьогодні, 23 травня, з ним спілкувався, і ніяких питань у мене до цього міністра немає. Наступного тижня у мене буде з ним інтерв'ю. Мабуть, такі речі вкидають, щоб більше я з ним не спілкувався і не розмовляв", — припустив Бутусов.

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За його словами, "це вкидається якимись недоброзичливцями через зливний бачок у Telegram, які просто хочуть зіпсувати мені комунікацію — не більше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Степан Полторак виступив за переговори з Росією.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Юрій БутусовСтепан Полторак
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство оборони України
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А прем'р-міністром Буде Олена Зеленська, міністром освіти - Олександр Зелеський. Рита Зеленська буде міністром охорони здоров'я. Ну чим єврейська мама, яка виховала такого активного сцикла, гірше Супрун?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Жалко, я бы долго смеялся.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Plotnikov Alex, тебе не смеяться надо, а искать место на обочине дороги, где тебя прикопают.
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