Бутусов очолить Міноборони? З'явилася відповідь

Поширювана в мережі інформація про те, що нібито журналісту Юрію Бутусову може бути запропонована посада міністра оборони України, є інформаційним вкиданням.

"Мені про це нічого не відомо. Я вважаю такі розмови дурними. Це повна маячня", — заявив OBOZREVATEL Бутусов.

На думку журналіста, має місце "інформаційне вкидання" з метою дестабілізації ситуації.

Юрій Бутусов Facebook Юрій Бутусов

"Є чинний міністр оборони, який нині представлений, Степан Полторак, я сьогодні, 23 травня, з ним спілкувався, і ніяких питань у мене до цього міністра немає. Наступного тижня у мене буде з ним інтерв'ю. Мабуть, такі речі вкидають, щоб більше я з ним не спілкувався і не розмовляв", — припустив Бутусов.

За його словами, "це вкидається якимись недоброзичливцями через зливний бачок у Telegram, які просто хочуть зіпсувати мені комунікацію — не більше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Степан Полторак виступив за переговори з Росією.

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