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27 жовтня • оновлено в 22:38
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"Були б у НАТО і ЄС": Чорновіл назвав головну помилку України

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Україна могла давно стати членом НАТО і "не останньою країною в Євросоюзі", якби першим президентом в 1991 році обрали не Леоніда Кравчука, а В'ячеслава Чорновола.

Альтернативну версію історії України розповів в ефірі ObozTV син покійного В'ячеслава Чорновола, відомий український політик Тарас Чорновіл.

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Він припустив, що за його батька Україна увійшла би до НАТО і ЄС ще до 2000 року.

"І у нас був би спокійний, нормальний розвиток. Ну так, ми б не стали найпершою країною. Пасли би задніх після Великобританії, Німеччини, Франції. Але потенціал був би трохи більший, ніж у сьогоднішньої Польщі. А Польща – один з лідерів Євросоюзу з розвитку", – наголосив Чорновіл.

В'ячеслав Чорновіл

В'ячеслав Чорновіл

opinionua.com

На його переконання, під час першого президентського терміну В'ячеслав Чорновіл "витягнув" би Україну з кризи і отримав шанси бути обранимна другий термін.

"А в той час питання ЄС, НАТО розглядалися досить швидко. В Росії до приходу Путіна кривилися на можливість членства України в НАТО, але сприймали це як даність. У нас був коридор можливостей до 2000 року, до приходу Путіна до влади. Ми його, на жаль, втратили. Тому що у нас були два президенти, які "туди-сюди, між крапельками пройтися", – нагадав він.

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Також Чорновіл-молодший не виключив, що сучасна Україна могла би стати державою із земельним устроєм як у Федеративній Республіці Німеччина.

"Батькові ця ідея подобалася. Але він її розглядав діаметрально протилежно тим, хто сьогодні сповідує сепаратистські ідеї... Казали, що в 1991 році багатьох лякали, мовляв якби Чорновіл став президентом, то ми би втратили східну Україну. Та не втратили би", – запевнив він.

"Ви би бачили, як він міг спілкуватися з людьми протилежних поглядів. Коли він приїжджав до них – проблеми закінчувалися. Я переконаний, що і в Москві, і в Донецьку, і в Кривому Розі, і в Криму він би дуже швидко заспокоїв всі нерви, всі настрої", – поділився політик.

В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року

В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року

Facebook / Taras Chornovil

OBOZREVATEL нагадує, що першим президентом незалежної України в 1991 році став Леонід Кравчук. Він переміг у першому турі, набравши 61,59% голосів. Його головного суперника – лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола – підтримали 23,27% українців. У 1999 році Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі за нез'ясованих обставин.

В'ячеслав Чорновіл і Леонід Кравчук

В'ячеслав Чорновіл і Леонід Кравчук

opinionua.com

На думку Тарас Чорновола, перемога Кравчука на виборах була сфальсифікована. Для цього використовувалися різні методи – від погроз і залякувань до вкидання голосів.

До 28-ї річниці Незалежності України Леонід Кравчук дав ексклюзивне інтерв'ю ObozTVподивитися відео можна тут.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Особи
В'ячеслав Чорновіл Тарас Чорновіл Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
НАТО Європейський Союз Історія України Історія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Если бабушка была бы дедушкой...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Есть бешенство матки ,а это бешенство свидомитых кастрюль,если бы, да кабы.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "сын покойного Вячеслава Чорновола, известный украинский политик Тарас Чорновил" Так ЧерновОл или ЧорновИл?)
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