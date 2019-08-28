"Будуть бл*дувати!" Коломойський анонсував дострокові вибори в Раду

Через рік в Україні можуть відбутися нові позачергові вибори до Верховної Ради.
Про це в інтерв'ю "Цензор" розповів український бізнесмен Ігор Коломойський, зазначивши, що з фракції "Слуги народу" в парламенті можуть піти народні депутати.
"Під ризиком виходу десь до 100 осіб. "Паршивими вівцями" будуть насамперед бізнесмени. Тоді через рік в Україні відбудуться нові вибори – даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи", – повідомив він.
Підприємець також назвав основну причину дострокових виборів в Україні.
"Тільки одна – якщо "слуги народу" почнуть бл*дувать. А вони точно будуть бл*дувати, питання в масштабах. І це нормальний людський процес усвідомлення, навіщо ви прийшли в парламент", – зазначив він.
Коломойський пояснив, що нових нардепів буде складніше "прибити" спецслужбами й правоохоронними органами.
"Адже їх і немає за що зачепити, вони ж усі звідки? Перукарі? Або фотограф із весілля? Що йому пред'явити? Фотоапарат віднімемо? Ну що? Ось, припустимо, фотограф виграв у Богуслаєва (Вячеслв Богуслаєв, керівник "Мотор Січ"). Богуслаєва є чим зачепити? Є. А фотографа? Як він туди потрапив, цей фотограф? Не знаю. У той же час не можна всіх стригти під одну гребінку. Є група ризику, але багато "слуг народу" все-таки не за гроші зайшли, а з бажанням щось змінити, і це буде сильним фактором впливу", – додав він.
Верховна Рада
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Коломойський назвав умову для другого терміну президентства Володимира Зеленського.
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