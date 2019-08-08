"Буду захищати!" Зеленський зустрівся з Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту до Туреччини зустрівся в четвер, 8 серпня, в Стамбулі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Владика вкотре підтвердив прихильність територіальній цілісності і суверенітету України. Зеленський у відповідь висловив свою вдячність за підтримку.

Зеленський зустрівся з Варфоломієм Укрінформ

Зеленський зустрівся з Варфоломієм Прес-служба президента України

"Наша спільна цінність – життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став президентом України. Влада не повинна втручатися в церковні справи, я буду захищати незалежність церкви", – заявив Зеленський.

Відзначимо, в планах президента України також відвідати храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

При цьому, за даними BBC News Україна, зустріч Зеленського з Варфоломієм пройшла не зовсім гладко.

Планувалося, що за її результатами буде підписано спільну заяву, яку готували на Фанарі разом з Міністерством закордонних справ, проте в останній момент у команді Зеленського відмовилися поставити свій підпис.

Відзначається, що заява стосувалася переважно екологічної тематики, але причини відмови Офісу президента від підписання невідомі. За даними джерел видання, провокаційних формулювань на політичні теми в документі не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський прибув до Анкари 7 серпня на 2 дні.

Президент провів зустріч із головою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, на якій лідери обговорили співпрацю двох країн, а також російську агресію в Криму і на Донбасі.

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