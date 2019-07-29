Глава Ради і віцеспікер: у "Слузі народу" назвали імена

Спікером Верховної Ради 9-го скликання буде лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

А віцеспікером планують призначити представника президента в парламенті Руслана Стефанчука. Про це OBOZREVATEL заявив майбутній народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Я точно думаю, що буде Дмитро Разумков. Він найдостойніший кандидат. Правда, зараз він боїться наврочити, але в залі за нього буде щонайменше 250 рук "за", – заявив Арахамія.

Водночас, за словами 4-го номера в списку "Слуги", Руслан Стефанчук, ймовірно, займе місце віцеспікера парламенту, а не голови фракції, про що писали ЗМІ раніше. "Найімовірніше, буде на посаді віцеспікера, він близький до законодавчої роботи, а тут потрібна координаційна робота", – впевнений Арахамія.

Дмитро Разумков

Також політик підтвердив, що зараз на посаду глави фракції "Слуга народу" в парламенті є дві кандидатури: він і глава передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді "Слуги народу" хочуть бачити прем'єр-міністром України економіста-технократа. Крім цього, там допускають, що кандидатура майбутнього прем'єра може сподобатися далеко не всім.

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