Будемо зупиняти прояви сепаратизму, – в "ЄС" виступили проти проведення "дніпровського референдуму"

Народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський назвав заклик представника "Опозиційної платформи – За життя" до проведення так званого "дніпровського референдуму" проявом сепаратизму.

Відповідну заяву він зробив під час включення на телеканалі "Прямий", зазначивши, що такі дії мають розслідувати органи безпеки, повідомила пресслужба "ЄС". Він зазначив, що конференція Дніпропетровської територіальної організації партії підтримала звернення депутатів міськради Дніпра до СБУ щодо неприпустимої і незаконної агітації.

"Близько тижня тому в місті Дніпро з’явилися агітаційні борди партії ОПЗЖ із закликом до проведення так званого "дніпровського референдуму". У більшості свідомих громадян, кому небайдужа доля Дніпра, Дніпропетровщини і загалом нашої України, це викликало пряму асоціацію із так званими "референдумами", які свого часу були проведені в Криму, на Донеччині і на Луганщині", – зазначив Забродський.

"Тому і пішла така різка реакція, звернення у відповідні органи з вимогою вжити відповідних заходів щодо таких проявів, в тому числі прямого сепаратизму і зазіхання на конституційний устрій", – пояснює генерал Забродський.

"Сьогодні в Дніпрі розпочала роботу партійна конференція територіальної організації партії "Європейська Солідарність", і на цій конференції за ініціативою групи депутатів Дніпровської міськради була ухвалена заява, яка відображає політичну позицію партії "Європейська Солідарність" стосовно того, що подібні прояви є неприпустимими. Нагадування про те, до чого призводять спроби проведення таких референдумів", – повідомив народний депутат.

"Політична позиція партії "Європейська Солідарність" буде непохитною. Ми й надалі будемо продовжувати відстоювати територіальну цілісність і зупиняти будь-які прояви сепаратизму", – наголосив Михайло Забродський.

Звернення фракції щодо перевірки дій представника ОПЗЖ. Європейська Солідарність

Як відомо, у середу 22 липня під час 59-ї сесії Дніпровської міськради голова фракції "Європейська Солідарність" Каміль Примаков звернувся до фракції ОПЗЖ із заявою щодо неприпустимості розміщення бордів із закликом до референдуму. У той же день звернення від фракції "Європейська Солідарність" було спрямоване голові УСБУ у Дніпропетровській області з вимогою дати правову оцінку закликам представника ОПЗЖ. "Саме з референдумів почалась "русская весна" у Донецьку, Луганську та Криму. Вважаю, такі дії спрямованими на підрив територіальної цілісності України, що є порушенням Кримінального Кодексу та Конституції України", – йдеться у зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти представників "Опозиційної платформи – за життя". Причиною стали поїздки до Москви членів політсили.