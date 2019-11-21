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21 листопада • оновлено в 13:39
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"Будемо обстоювати курс реформ!" Порошенко зробив гучну заяву

1.1т
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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейської народної партії Жозефом Долем заявив, що його команда продовжить обстоювати курс реформ в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик зауважив, що обстоюватиме реформи задля утвердження демократичних цінностей, верховенства права та реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

"Сподіваюся, що і нове керівництво Європейського Союзу продовжить незмінну підтримку євроінтеграційних прагнень України, зокрема сприятиме виконанню нашою державою критеріїв членства у Союзі", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко та Жозеф Доль

Петро Порошенко та Жозеф Доль

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Також парламентар наголосив, що керівництву ЄС необхідно продовжувати жорстку санкційну політику щодо Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, Порошенко подякував Джозефу Долю за плідну розмову та підтримку України і українців.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент Петро Порошенко у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель вкотре наполіг на важливості продовження санкцій проти Росії.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
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