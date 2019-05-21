"Буде красиво": в БПП заговорили про прем'єрство Порошенка

Після заяви про відставку Володимира Гройсмана в БПП обговорюють можливість висунення лідера політичної сили, екс-президента України Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власне джерело. Відзначається, що парламентські вибори – це здебільшого "прем'єриада", і "додаткові бали" отримає та політична сила, яка одразу озвучить сильну кандидатуру на пост прем'єр-міністра.

"З одного боку, буде красиво, якщо Порошенко заявить, що буде працювати виключно для країни, не претендуючи на якесь крісло.

Але, з іншого боку, нам же буде в мінус у плані рейтингу, якщо ми не запропонуємо сильну кандидатуру. Точно так, як ми втратили в 2014 році, коли у нас не було кандидата, а був у "Народного фронту", – пояснило джерело.

Петро Порошенко

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив піти у відставку у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського.

Про своє рішення Гройсман оголосив 20 травня, уточнивши, що передасть Верховній Раді заяву про відставку в середу, 22 травня.

Він також заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України.

Чим запам'ятався прем'єр-міністр Володимир Гройсман, що йому вдалося, а що ні на посаді голови уряду – читайте в нашому матеріалі.

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