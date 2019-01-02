''Буде грати не за правилами'': соціолог оцінив ''сенсацію'' Зеленського

Відомий шоумен і актор Володимир Зеленський в рамках своєї президентської кампанії буде креативним і відійде від звичних правил.

Таку думку OBOZREVATEL висловив соціолог Дмитро Дмитрук. Він упевнений, новорічне висунення в президенти Зеленського зібрало максимальну аудиторію біля екранів телевізорів, що було однозначно гарним медійним кроком.

"Він зібрав максимальну кількість аудиторії біля екранів телевізорів. З точки зору медійника, було зроблено все в найбільш вдалий момент. Він буде діяти нестандартно, не за правилами. Саме на такий стиль зробить ставку він і вся команда", — наголосив соціолог.

При цьому Дмитрук додав, що соціологи вже зробили замір президентських уподобань українців перед офіційним початком кампанії. Дослідження буде оприлюднено найближчим часом.

Варто відзначити, висування творця "Кварталу 95" викликало колосальний ажіотаж у мережі, кардинально розділивши думки українців.

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