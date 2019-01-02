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''Буде грати не за правилами'': соціолог оцінив ''сенсацію'' Зеленського

12.5тЧитати матеріал російською

Відомий шоумен і актор Володимир Зеленський в рамках своєї президентської кампанії буде креативним і відійде від звичних правил.

Таку думку OBOZREVATEL висловив соціолог Дмитро Дмитрук. Він упевнений, новорічне висунення в президенти Зеленського зібрало максимальну аудиторію біля екранів телевізорів, що було однозначно гарним медійним кроком.

"Він зібрав максимальну кількість аудиторії біля екранів телевізорів. З точки зору медійника, було зроблено все в найбільш вдалий момент. Він буде діяти нестандартно, не за правилами. Саме на такий стиль зробить ставку він і вся команда", — наголосив соціолог.

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При цьому Дмитрук додав, що соціологи вже зробили замір президентських уподобань українців перед офіційним початком кампанії. Дослідження буде оприлюднено найближчим часом.

Варто відзначити, висування творця "Кварталу 95" викликало колосальний ажіотаж у мережі, кардинально розділивши думки українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Володимир Зеленський
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тупое стадо баранов настолько безмозглое, что никак не понимает, что если среди кандидатов нет достойного, то следует просто не отдавать свой голос никому, отметив это в бюлетне. Словно дрессированные животные, их так и тянет голо сунуть даже в условиях, когда выбирать не из кого, настолько сами же не уважают себя.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Валять дурака и не представлять из себя вообще ничего достойного уважения, голый пиар, но разве не тем же самым занимаются и остальные кандидаты, Вова что, лох, раз им можно
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ждем новых не стандартных шагов от других кандидатов! Кто придет голым в ЦВК тот переплюнит Зеленского! Думайте кандидаты! Нужен креатив, людям это нравиться!
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