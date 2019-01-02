''Буде грати не за правилами'': соціолог оцінив ''сенсацію'' Зеленського

Відомий шоумен і актор Володимир Зеленський в рамках своєї президентської кампанії буде креативним і відійде від звичних правил.
Таку думку OBOZREVATEL висловив соціолог Дмитро Дмитрук. Він упевнений, новорічне висунення в президенти Зеленського зібрало максимальну аудиторію біля екранів телевізорів, що було однозначно гарним медійним кроком.
"Він зібрав максимальну кількість аудиторії біля екранів телевізорів. З точки зору медійника, було зроблено все в найбільш вдалий момент. Він буде діяти нестандартно, не за правилами. Саме на такий стиль зробить ставку він і вся команда", — наголосив соціолог.
При цьому Дмитрук додав, що соціологи вже зробили замір президентських уподобань українців перед офіційним початком кампанії. Дослідження буде оприлюднено найближчим часом.
Варто відзначити, висування творця "Кварталу 95" викликало колосальний ажіотаж у мережі, кардинально розділивши думки українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно Зеленський зробив сенсаційну заяву про свій похід у політику разом із партією "Слуга народу", назву якої носить серіал з шоуменом, де він виконує роль президента України.
Згідно з останніми даними соціологічних опитувань, Зеленський перебуває на другому місці електоральних симпатій українців. З тих, хто визначився з кандидатом на посаду президента, за актора готові проголосувати 11,9% громадян.
В інтерв'ю Гордону Зеленський повідомив, що в 2014 році після президентських виборів Петро Порошенко пропонував йому стати народним депутатом від БПП, однак він відмовився.
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