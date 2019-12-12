Буде гірше! У Росії вибухнули погрозами через зміни Мінських угод

У Мінські домовленості не вноситимуться ніяких змін, як це було анонсовано українською стороною.

Про це заявив повпред РФ в Контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі Борис Гризлов, передає ТАСС. Він назвав анонсовані зміни з боку Києва провокацією.

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"З київської сторони прозвучали заяви про підготовку якихось змін в Мінські домовленості. Подібні заяви носять провокаційний характер і здатні ускладнити ситуацію в Донбасі. Знову підкреслю: жодних змін в Мінські домовленості не буде і бути не може. Вся робота і Контактної групи, і нормандського формату спрямована на їх виконання", – підкреслив Гризлов.

За його словами, Мінські домовленості повинні бути непорушними для обох сторін.

"Це стосується і переліку заходів, і послідовності їх виконання. Це було чітко підтверджено на недавньому паризькому саміті", – підкреслив він.

"Будь-які київські заяви про перегляд Мінських домовленостей приносять Україні тільки шкоду, і за попередні роки в цьому можна було неодноразово переконатися", – підсумував Гризлов.

У Росії почали бити на сполох через Мінських угод

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна підготує пропозиції щодо зміни Мінських угод до наступної зустрічі лідерів країн "нормандського формату", запланованої на березень 2020 року.

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