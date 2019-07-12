Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Буде дві опозиції": політик дав прогноз щодо виборів у Раду

2.6т Читати матеріал російською

У Верховній Раді України нового скликання буде одразу дві опозиції до чинної влади.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політик і громадський діяч Андрій Юсов, коментуючи виборчу кампанію.

"Вже зрозуміло, що в майбутньому парламенті буде дві опозиції. Одна з них – опозиція до держави Україна, російські сили в Україні, партія Медведчука і, можливо, його окремі сателіти по мажоритарці. Це токсична політсила, яка точно буде в опозиції до будь-якої української влади, яка не визнає владу Путіна в Україні. Ця опозиція з політичним процесом в Україні має дуже мало спільного", – заявив Юсов.

Новини
Переговори щодо Донбасу: політик назвав ключову помилку Зеленського

Однак, за словами політика, буде й інша опозиція – з демократичного проєвропейського табору, "яка, можливо, не погодиться з діями президента і партії влади".

Політик висловив переконання, що з формуванням коаліції в парламенті проблем не буде.

"Найбільша інтрига по мажоритарці – чи пройдуть по мажоритарних округах ті самі "міцні господарники" – перефарбовані регіонали, які зараз масово роздають гречку. Переважно, ці люди вже були і в Партії регіонів, і в Блоці Петра Порошенка. Їм байдуже, в яку партію йти, і в новій Верховній Раді вони прийдуть у будь-яку партію влади", – зазначив Юсов.

"Буде дві опозиції": політик дав прогноз щодо виборів у Раду

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Юсов порадив нужденним українцям не відмовлятися від грошей і продуктових наборів від кандидатів у депутати, однак голосувати по совісті, а не "за гречку".

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях з 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Юсов
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
0
Смішно
1
Цікаво
15
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Политолог от порошенко даже мысли не допускает что Зеленский может спокойно обьедениться с Батькивщиной и *за життя*! А это очень реально! А порошенко вообще не будет! В бегах будет!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Kuksov Micha, Ах-ха)) МОЙША ТЕБЕ с Исраилю видней!! =)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel