"Буде дві опозиції": політик дав прогноз щодо виборів у Раду

У Верховній Раді України нового скликання буде одразу дві опозиції до чинної влади.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політик і громадський діяч Андрій Юсов, коментуючи виборчу кампанію.

"Вже зрозуміло, що в майбутньому парламенті буде дві опозиції. Одна з них – опозиція до держави Україна, російські сили в Україні, партія Медведчука і, можливо, його окремі сателіти по мажоритарці. Це токсична політсила, яка точно буде в опозиції до будь-якої української влади, яка не визнає владу Путіна в Україні. Ця опозиція з політичним процесом в Україні має дуже мало спільного", – заявив Юсов.

Однак, за словами політика, буде й інша опозиція – з демократичного проєвропейського табору, "яка, можливо, не погодиться з діями президента і партії влади".

Політик висловив переконання, що з формуванням коаліції в парламенті проблем не буде.

"Найбільша інтрига по мажоритарці – чи пройдуть по мажоритарних округах ті самі "міцні господарники" – перефарбовані регіонали, які зараз масово роздають гречку. Переважно, ці люди вже були і в Партії регіонів, і в Блоці Петра Порошенка. Їм байдуже, в яку партію йти, і в новій Верховній Раді вони прийдуть у будь-яку партію влади", – зазначив Юсов.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Юсов порадив нужденним українцям не відмовлятися від грошей і продуктових наборів від кандидатів у депутати, однак голосувати по совісті, а не "за гречку".

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