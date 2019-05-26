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/Політика

"Буде дорого коштувати!" Росію налякали відмовою виконувати рішення Міжнародного трибуналу

9.6тЧитати матеріал російською

Можливе невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права терміново звільнити українських моряків матиме дуже серйозні наслідки для РФ.

Про це на свій сторінці в Facebook написав президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню Микола Гнатовський.

"Це буде явним міжнародним правопорушенням, створить підставу для нових санкцій, прирече їх на програш справи в арбітражі по суті (бо це лише попередній етап), погано позначиться на перспективах в інших судах, підірве їхню правову, політичну та моральну позицію у всіх міжнародних форумах. Коротше кажучи, це дорого коштуватиме. Значно дорожче, ніж просто відпустити моряків", - пише він.

Затримані українські моряки

Затримані українські моряки

Громадське

Новини
Трибунал постановив звільнити українських моряків: чим загрожує Росії ігнорування рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряків.

Пізніше стало відомо, що Україна буде домагатися введення санкцій проти РФ у разі відмови від виконання постанови Міжнародного трибуналу.

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Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосія
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Романенко Алина
Романенко Алина
Спacи6o тoмy, кто пoказал мнe cайт http://difimas.com/rvcajv Пpоcтo пройдя пpocтой oпpoс пoлyчила почти пoлугодовyю зарплату)) Пользуйтeсь, пока есть вoзмoжноcть=)
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Ккак, санкции?!!!! Против России?!!! Ужос какой!!!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
дурак
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