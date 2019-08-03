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Буде 15 груп: сплив несподіваний факт про майбутнє "Слуги народу"

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Партію "Слуга народу", що отримала більшість на виборах в Раду, вирішили розділити на групи.

Як стверджує УП з посиланням на джерело, фракцію пропрезидентської політичної сили, швидше за все, очолить четвертий номер Давид Арахамія.

При цьому "Слугу народу" поділять на 15 груп, які будуть очолювати 15 заступників глави фракції.

Чіткого принципу поділу на групи ще немає, але вони повинні бути сформовані до вересня.

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Буде 15 груп: сплив несподіваний факт про майбутнє "Слуги народу"

Слуга народу

Слуга народу

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікером Верховної Ради 9-го скликання буде лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, а Руслан Стефанчук займе крісло віце-спікера.

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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