Бродський: команді Зеленського не вистачає потенції, а Саакашвілі – "відрядник-популіст"

Команда президента України Володимира Зеленського може знищити бізнес, що працює в Україні, а ексглава Грузії Міхеїл Саакашвілі намагається потрапити до них у милість і заради цього займається популізмом. Такі заяви зробив голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте матеріал до кінця).

Чим загрожують інвестиційні пільги від Зеленського і як Саакашвілі намагається набрати політичні бали – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Інвестор не прийде в країну, де на ходу міняють правила

Раніше на економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський закликав інвестувати в Україну, а натомість пообіцяв податкові пільги і допомогу державі. Виглядає це так:

Якщо бізнес вкладає більше 100 мільйонів доларів в Україну, то він отримує персонального менеджера, який вирішує питання з державою – інвестиційну няню;

Якщо інвестор вкладає більше 10 мільйонів доларів у приватизоване підприємство, він отримує звільнення від податків на п'ять років.

Бродський упевнений, що інвестори, які отримали пільги, просто угроблять нинішніх гравців ринку. А для того, щоб він нормально функціонував, необхідно дати такі ж можливості всім бізнесменам без винятку.

"Є багато українців, багато іноземців, які інвестували в Україну. І раптом з'являються конкуренти без податку на прибуток. А що робити тим, хто вже вклав гроші? Вони банкрути. Ті їх знищать", – заявив Бродський.

Михайло Бродський

За його словами, зараз бізнес щодня грабують корумповані структури – силовики, чиновники і так далі. Це не тільки створює проблеми в роботі бізнесу, а й відлякує інвесторів – вони просто не зайдуть в Україну, навіть із такими пропозиціями від Зеленського. Крім того, такі нововведення є зміною правил ринку, що теж відлякає потенційних інвесторів.

"Їх грабують щодня СБ-шники, поліція, прокуратура, тепер додали ДБР і всіх інших. Вони грабують інвесторів. Ви говорите: до нас прийдуть, нам довіряють? Так вам не довіряють. І не будуть довіряти. Ви продовжуєте змінювати правила гри, ви не захищаєте ринки. Сьогодні який інвестор піде в Україну, коли він знає, що завтра будуть змінені правила гри?" – запитав Бродський.

Торкнувся Бродський ініціативи і про видачу кредитів з низькою ставкою для заробітчан. Він упевнений, що таку можливість потрібно дати всім, за прикладом Америки за часів кризи, але у влади просто "не вистачає потенції".

Саакашвілі приїздить в Україну, як у відрядження

У своєму виступі під час ефіру "Свободи слова" Міхеїл Саакашвілі заявив, що нинішня влада працює в правильному напрямку – нібито мінімізували вплив олігархів, а зарплати міністрів хоч і високі, але прозорі. Також він підтримав ініціативу команди президента України Володимира Зеленського про зниження податків, сказавши, що це допоможе в розвитку України.

У відповідь на це Бродський заявив, що Саакашвілі займається популізмом, адже якщо знижувати податки, то банально не буде звідки брати гроші навіть на пенсії. Також говорячи про податки, Бродський зазначив, що будучи президентом у Грузії, Саакашвілі жорстко карав неплатників. У питанні міністрів він зазначив, що не можна піднімати зарплати їм, а іншим людям ставити мінімалку в 4700 гривень.

Михайло Бродський

"Все, що говорить пан Саакашвілі дуже добре сприймається. Це дуже популярно. Давайте заберемо податки, але за рахунок чого ми будемо платити пенсії? Давайте платити міністрам великі зарплати при 4700 мінімальній зарплаті в країні. Може, спочатку піднімемо мінімальну зарплату, щоб наші люди стали більше заробляти? Не субсидії їм дамо, а дамо нормальні доходи", – закликав Бродський.

Сам Саакашвілі, на думку Бродського, їздить в Україну, як у відрядження, оскільки його родина живе в Голландії. Сам політик катається в Україну заради популізму і вислужництва перед новою владою.

"Ви забули, як він перед Петром Олексійовичем плазував на передачі? Точно те ж саме він робить сьогодні по відношенню до Зеленського. Пройде два роки, почекайте, його і ці будуть позбавляти громадянства. Громадянство йому дав Порошенко, зробив губернатором, де успіхи? У нього сім'я живе в Голландії, він відрядний, а моя сім'я живе в Україні. Він у відрядження до нас приїхав", – наголосив Бродський.

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