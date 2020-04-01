Брат Єрмака визнав, що це він засвітився на скандальних плівках

Брат глави ОПУ Андрія Єрмака Денис Єрмак визнав це він проводив зустрічі з людьми скандальних плівках, які опублікував нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Про це він повідомив в Facebook.

"На плівках я зустрічаюся з різними людьми, які пропонують різні проэкти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є у відповідних структурах", – написав він.

За його словами, він не знає, хто писав ці плівки, але показане на відео нібито вирване із контексту.

"Хто писав ці плівки мені жаль невідомо, а дуже прикро, тому що робити "нарізку" з вирваним контексту – це вже проходили багато людей...Хто під мене "підкладав" деякі "торпеди" та з якою ціллю, та ще й використовуючи спеціальне складне обладнання – не знаю, але понятно, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який дуже заважає певним олігархам та особливо російським спецслужбам", – зазначив Єрмак.

Новина оновлюється ...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!