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1 квітня • оновлено в 14:02
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Брат Єрмака визнав, що це він засвітився на скандальних плівках

3.3т
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Брат глави ОПУ Андрія Єрмака Денис Єрмак визнав це він проводив зустрічі з людьми скандальних плівках, які опублікував нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Про це він повідомив в Facebook.

"На плівках я зустрічаюся з різними людьми, які пропонують різні проэкти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є у відповідних структурах", – написав він.

За його словами, він не знає, хто писав ці плівки, але показане на відео нібито вирване із контексту.

"Хто писав ці плівки мені жаль невідомо, а дуже прикро, тому що робити "нарізку" з вирваним контексту – це вже проходили багато людей...Хто під мене "підкладав" деякі "торпеди" та з якою ціллю, та ще й використовуючи спеціальне складне обладнання – не знаю, але понятно, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який дуже заважає певним олігархам та особливо російським спецслужбам", – зазначив Єрмак.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Плівки" Єрмака
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Новая должность в правительстве зеленосопливых. "Брат Фаршмака" называется.
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