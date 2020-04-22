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22 квітня • оновлено в 22:16
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Боротиметься з корупцією на митниці і в податковій: Єрмак призначив радником ексміністра фінансів Уманського

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак призначив своїм радником ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який заявляв, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" (схеми ухилення від сплати податків) ПДВ.

Таку заяву Єрмак опублікував на своїй Facebook-сторінці. За його словами, він запропонував ексміністру механізм, який допоможе винищити всі схеми на митниці і в податковій.

Крім того, Єрмак сказав, що створить групу з правоохоронців, яка займеться винищенням корупції в цих органах. Також буде зібрана команда аналітиків, куди увійдуть українські і міжнародні експерти.

Ігор Уманський

Ігор Уманський

"Вони повинні уважно дослідити всі процеси на митниці і податковій і знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них істотну аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди", – написав Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через публікації про "скрутки" колишній міністр фінансів Ігор Уманський вступив у публічну суперечку з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду стверджував, що заяви Уманського це популізм, а ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Ігор Уманський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Державна митна служба України Державна податкова служба (ДПС)
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Махно Семен
Махно Семен
Менять НДС на налог с продаж, а не бороться со скрутками.ДОСТАЛИ!!!
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Главный иммунолoг cтpаны oбъ¤cнил кaк уcилить иммунитет за мeс¤ц, что бы нe зaбoлеть коронaвиpуcом lifesaveua.ga
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